Dalla Francia: il Chelsea non si ferma più, ora vuole anche Neymar

L'INDISCREZIONE

Secondo quanto riporta 'Le Parisien', il club londinese sarebbe disposto all'ennesima follia portando in Premier il campione brasiliano del Psg

Sirene inglesi per Neymar. Todd Boehly, proprietario del Chelsea, dopo aver già sborsato 500 milioni di sterline in rinforzi per la squadra vuole portare a Londra anche il campione brasiliano. Secondo 'Le Parisien', il magnate statunitense avrebbe incontrato martedì a Parigi il patron del Psg Nasser Al-Khelaifi per parlare di un possibile trasferimento dell'attaccante la prossima estate. Boehly è un grande estimatore del giocatore e non avrebbe percepito nel numero uno dei parigini una grande voglia di trattenere il verdeoro.

I vertici del Psg, inoltre, chiederebbero 'solo' 60 milioni di euro, cifra che il Chelsea non si rifiuterebbe di mettere sul tavolo. Neymar è legato al club di Ligue 1 da un contratto fino al 2025, e rimane ancora oggi il giocatore più costoso del mondo. Le possibilità del Chelsea, tuttavia, di arrivare al brasiliano potrebbero dipendere da Lionel Messi. L'accordo dell'argentino scade questa estate e non è sicuro che rinnoverà il contratto con il Psg. Tuttavia, se dovesse rimanere, il club parigino sarebbe apparentemente disposto a trasferirlo per una cifra considerevole, con il Chelsea pronto all'affare.