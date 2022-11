City: l'Ashton United ha chiesto Haaland in prestito per 28 giorni

PROPOSTA UFFICIALE

Comunicato ufficiale del club di settima divisione inglese: "Per mantenerlo in forma, meglio del golf"

© Getty Images Con grande ironia e senso dell'umorismo, l'Ashton United - club di settima divisione inglese - ha chiesto Erling Haaland in prestito al Manchester City per 28 giorni con un comunicato ufficiale sul proprio sito (andato in tilt dopo la richiesta). "Ashton United conferma che il club ha presentato una richiesta di prestito per 28 giorni per l'attaccante del Manchester City Erling Haaland - si legge nella nota - . Con il campionato inglese fermo fino alla fine di dicembre per il Mondiale di Qatar 2022, The Robins hanno contattato i "vicini" in modo da permettere ad Haaland di tenersi in forma, non partecipando al Mondiale in Qatar".

Haaland non giocherà i Mondiali perché la Norvegia non si è qualificata e non attraversa un grande momento di forma a causa di un problema al piede. L'operazione, ovviamente destinata a rimanere un sogno, ha (ovviamente) anche l'avallo del tecnico dell'Ashton United. "Il City non giocherà, Haaland non scenderà in campo e noi possiamo aiutare a mantenere Erling in forma - ha spiegato Michael Clegg -. Del resto è meglio che possa continuare a giocare a calcio che a golf nelle prossime sei settimane. Riteniamo che il suo arrivo sarebbe perfetto sia per lui che per la nostra squadra anche perché si adatterebbe benissimo allo stile di gioco dell'Ashton". Un appello destinato a cadere nel vuoto, ma intanto anche questo piccolo club del Greater Manchester ha vissuto un giorno sulla bocca di tutti grazie a questa divertente trovata.

L'ANNUNCIO DELL'ASHTON UNITED