Chelsea, Bakayoko: "Mi piacerebbe giocare nel Psg"

13/06/2019

In una lunga intervista all'Equipe, Tiémoué Bakayoko parla del suo futuro ("ho tre anni di contratto, non ho scelta. Di quel che succederà poi, non ho la certezza. Ma devo tornare al Chelsea , è la sola cosa che so") e sogna una chiamata del Psg dove riabbraccerebbe Leonardo che lo ha voluto al Milan nella passata stagione. "Sono felice che venga a Parigi. Un giorno mi piacerebbe giocare nel Psg , il club per cui tifo".

Il centrocampista francese ripercorre la sua avventura rossonera, tra gioie (poche) e dolori. E se per Leonardo ci sono solo parole al miele ("sono felice per Leo, lui mi ha fatto venire al Milan e mi ha permesso di ritrovare il mio livello, dandomi fiducia. Lo rispetto molto come rispetto il club rossonero"), non altrettanto si può dire per Gattuso. "Era un rapporto un po’ teso, non siamo andati propriamente d’accordo. Ma alla fine eravamo entrambi concentrati sull'obiettivo di riportare il club in Champions League. Sfortunatamente, non ci siamo riusciti. Ma non voglio necessariamente parlare del mio ex allenatore".



Il punto più basso dell'esperienza milanese la lite in panchina con Gattuso. "Le polemiche dopo Milan-Bologna? Difficile sentire certe cose, sapendo che sono false. Non è andata come si è raccontato. Ma conosciamo il mondo attuale, basta una notizia, di come si analizza la cosa... Ma è così, non ho rancore".