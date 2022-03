Borussia Dortmund, Sammer: "Ho visto l'offerta del City per Haaland e sono quasi svenuto"

OGGETTO DEL DESIDERIO

Il consigliere del club tedesco: "Mia moglie mi ha aiutato a rialzarmi"

Il Borussia Dortmund, per bocca del consigliere Matthias Sammer, esce allo scoperto e ammette pubblicamente l'interesse del Manchester City per Erling Haaland. "Il City è interessato, non è un segreto. Ho visto le cifre e ho avuto un colpo di frusta, sono quasi svenuto - ha dichiarato ad Amazon Prime Video -. Mia moglie mi ha aiutato a rialzarmi. È possibile". Secondo il Daily Mail, i Citizens sono pronti a ricoprire d'oro il bomber norvegese, con un ingaggio da 30 milioni all'anno.

L'ex Pallone d'Oro dà quasi per certo lo sbarco a Manchester di Haaland. "Guardiola e Haaland approfitteranno l'uno dell'altro - ha aggiunto -. Guardiola, con cui ho lavorato tre anni al Bayern, ha una certa visione di gioco, ma penso possa adattarla anche a una prima punta come Erling. Dovrà però imparare anche lui dal giocatore. Si devono incastrare, sarà interessante".

La corsa per accaparrarsi Haaland sembra essersi ristretta a due squadre, con il Real Madrid unica antagonista del City, pronto a fare follie per il fenomeno scandinavo. Sul tavolo 600.000 euro di ingaggio settimanali, che lo porterebbero a diventare il giocatore più pagato della Premier League. La clausola di rescissione è fissata in 75 milioni di euro, a cui ne vanno aggiunti almeno altri 25 per le commissioni all'agente Mino Raiola al padre, che ha giocato nel City e vede di buon occhio un suo trasferimento in Premier.

Il Real, da parte sua, continua a rimanere vigile, ma l'obiettivo numero 1 rimane Kylian Mbappé. Con un Benzema ancora ai massimi livelli, difficile che i merengues possano spingersi fino all'offerta degli inglesi per pareggiare quantomeno l'ingaggio.