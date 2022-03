City in pole per Haaland, il Barça piomba su Lewandowski

Il Manchester City balza in pole position per l'acquisto di Erling Haaland. Secondo il Daily Mail, che ha avuto conferme da fonti tedesche, i Citizens hanno già trovato l'accordo con il calciatore per un'operazione che tra cartellino (75 milioni di euro), commissioni e bonus raggiungerà la cifra di 120 milioni. Anche Barcellona e PSG hanno mostrato grande interesse per il norvegese, ma la grande rivale per Guardiola sembra essere il Real Madrid. I blaugrana potrebbero consolarsi con Robert Lewandowski, che non ha ancora cominciato a discutere il rinnovo con il Bayern del contratto in scadenza nel 2023.

Getty Images