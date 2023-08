Bayern Monaco, preso Harry Kane: contratto fino al 2027 per l'inglese

L'AFFARE

L'inglese ha ringraziato il Tottenham con un video sui social: "Sarai sempre nel mio cuore"

© instagram Harry Kane è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Dopo settimane di attesa, ricerca e trattative il club bavarese ha affondato il colpo decisivo per sistemare un reparto alla ricerca di un bomber prolifico per dare a Tuchel una squadra completa. L'accordo con il Tottenham, con cui Kane è cresciuto fino ad arrivare a segnare 280 gol in 435 partite in tutte le competizioni, porterà nelle casse inglesi più di 100 milioni di euro. Per l'attaccante contratto fino al 2027.

IL SALUTO SOCIAL DI KANE AGLI SPURS

Harry Kane ha affidato a un video postato sui social il saluto al Tottenham e ai tifosi del club inglesi: "Difficile esprimere a parole come salutare un club e dei tifosi che hanno fatto così tanto per me nella mia carriera. Sarete sempre nel mio cuore. Grazie Tottenham, grazie tifosi".

Così Herbert Heiner ha accolto l'arrivo nella famiglia Bayern di Harry Kane: "Benvenuto a Monaco, Harry! Siamo molto felici dell'arrivo di un giocatore di altissima qualità. Per concludere l'affare sono servite perseveranza e tenacia, i miei complimenti vanno a tutti gli operatori coinvolti nella trattativa. Harry Kane non solo rinforzerà il Bayern Monaco, ma sarà un bene per tutta la Bundesliga".

LE PAROLE DI KANE

Anche il nuovo attaccante del Bayern Monaco, Harry Kane ha voluto parlare in attesa della conferenza di presentazione: "Sono molto contento di far parte del Bayern, uno dei club più importanti al mondo definito da una mentalità vincente". L'attaccante inglese vestirà la maglia numero 9 che è stata di Lewandowski.