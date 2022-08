Barcellona: nelle casse arrivano altri 100 mln, via libera alle iscrizioni dei nuovi?

CORSA CONTRO IL TEMPO

Venduto il 24,5% dei Barça Studios a Orpheus Media, ma potrebbe non bastare per registrare tutti i nuovi acquisti

Barcellona, numero 9 per Robert Lewandowski





















1 di 12 © italyphotopress SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM È ufficiale. Il Barcellona ha attivato la quarta leva finanziaria con la vendita del 24,5% dei Barça Studios a Orpheus Media, società gestita da Jaume Roures, per un valore di 100 milioni di euro. In questo modo il club potrà registrare almeno alcuni dei nuovi giocatori per l'esordio in campionato di sabato contro il Rayo Vallecano al Camp Nou. Tale cifra, però, potrebbe non essere sufficiente per iscrivere tutti i colpi di mercato, visto che potrebbe servire un'altra riduzione degli stipendi per 30-40 milioni.

E' un'autentica boccata di ossigeno la cessione di un'altra cospicua fetta dell'azienda che crea i contenuti multimediali del club. Cento milioni che rimpinguano le casse vuote del club e che fanno tornare il sorriso a Xavi. Il tecnico, infatti, potrà così contare almeno su qualcuno dei nuovi arrivati (Kessie, Christensen, Raphinha, Lewandowski e Koundé), oltre a Dembélé e Sergi Roberto, anche loro non ancora registrati, il primo perché ha rinnovato dopo essere andato a scadenza, il secondo perché ha ridiscusso il suo ingaggio.

BARÇA, SOLO 17 GIOCATORI ISCRITTI

Il Barcellona ha iscritto attualmente solo 17 giocatori per LaLiga 2022/23. Tra di loro in tre sono senza numero di maglia, perché vicini alla cessione: si tratta di Nico, che andrà in prestito al Valencia, Umtiti e Braithwaite. Depay e De Jong sono stati regolarmente inseriti così come Miralem Pjanic. Questa la lista: Ter Stegen (1), Dest (2), Piqué (3), Araujo (4), Jordi Alba (18), Eric Garcia (24), Umtiti (senza numero), Busquets (5), Pedri (8), Pjanic (16), Frenkie de Jong (21), Nico (senza numero), Ferran Torres (11), Ansu Fati (10), Memphis Depay (14), Aubameyang (17) e Braitwaite (senza numero). Balde, Gavi e Abde risultano, invece, iscritti con il Barcellona B.