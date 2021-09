Barcellona, Koeman sempre più in bilico: anche Pirlo nella lista dei sostituti

DALLA SPAGNA

Stando a quanto riportano in Spagna, il nome dell’ex tecnico bianconero sarebbe addirittura “il favorito” per la panchina blaugrana

Aria di rivoluzione in casa Barcellona. Stando a quanto riportano in Spagna, dopo gli ultimi risultati negativi Ronald Koeman rischierebbe e non poco l’esonero dalla panchina blaugrana. “Non parlerò del mio futuro" ha detto il tecnico olandese dopo il pareggio col Granada, ma il suo destino sembra ormai segnato e nella lista dei nomi per sostituirlo c’è anche Andre Pirlo, che sarebbe addirittura “il favorito”. Getty Images

Secondo quanto riferito da El Chiringuito Tv, il presidente Laporta non sarebbe affatto contento dei risultati di questo avvio di stagione e il rapporto con l’allenatore non sarebbe mai decollato. I presupposti per l’esonero sembrano esserci tutti: Cadice, Levante e Atletico Madrid in campionato e Benfica in Champions saranno le prossime tappe del calvario, ma il destino del tecnico sembra segnato nonostante una penale da 5.8 milioni di euro che gli andrebbe corrisposta in caso di licenziamento prima della scadenza (giugno 2022).

Jota Jordi, giornalista della celebre trasmissione spagnola, ha inserito in una lista di nomi di possibili successori dell’olandese anche quello di Andrea Pirlo. L’ex allenatore della Juventus è ancora senza un incarico dopo la fine dell’esperienza in bianconero ed è un profilo spendibile a livello internazionale per via della grande carriera da calciatore. Inoltre, spiegano a El Chiringuito, non ha grandi pretese economiche né richieste elevate per la rosa (a differenza di Antonio Conte) e soprattutto potrebbe essere la figura adatta per 'traghettare' la squadra nelle mani del grande ex Xavi, che il club non vorrebbe ‘bruciare’ affidandogli subito la panchina.

