Il Barcellona conferma Koeman: "Un esonero non avrebbe senso"

Eduard Romeu, vicepresidente dell'area economica del Barcellona, ha allontanato le voci di un clamoroso esonero di Ronald Koeman: "Il caso di Koeman non è stato discusso durante il Consiglio di amministrazione - ha detto a Radio Marca -. Purtroppo abbiamo affrontato il peggior avversario nel momento peggiore. Pensare a un esonero ci riporterebbe indietro nel tempo, non avrebbe senso. Questo non è un argomento in fase di studio in questo momento".