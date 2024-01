Barça, Laporta furioso: "Real Madrid-Almeria? Liga falsata"

L'ATTACCO

© Getty Images Joan Laporta va all'attacco dopo quanto successo in Real Madrid-Almeria. "La Federazione spagnola è responsabile del Comitato Tecnico degli arbitri e mi ha già riferito di voler prendere provvedimenti - ha dichiarato il presidente del Barcellona al Mundo Deportivo -. Stiamo vedendo situazioni che ci preoccupano molto, non si può alterare così la competizione con decisioni come quelle del Bernabeu". "Abbiamo analizzato la questione e i nostri avversari hanno già beneficiato di diversi punti per episodi arbitrali dubbi - ha aggiunto il numero uno blaugrana -. Episodi troppo evidenti domenica scorsa, ecco perché abbiamo presentato denuncia formale alla Federazione. Abbiamo visto i nostri giocatori veramente preoccupati dopo la gara del Bernbaeu".

"Ho assoluto rispetto per la squadra arbitrale. L'ho detto e lo confermo senza dubbi - ha continuato Laporta -. Ma stiamo anche assistendo ad alcune situazioni che ci preoccupano molto e se continua così, sarà molto difficile per noi raggiungere i nostri obiettivi". "Lo ha già detto Xavi. I giocatori della rosa stanno facendo un ottimo lavoro, superando una serie di ostacoli - ha aggiunto -. Stiamo lavorando bene. Sono sicuro che i frutti si vedranno in campo, a livello di gioco e anche a livello di risultati. Ma ovviamente la concorrenza non può essere ulteriormente falsata con decisioni come quelle prese domenica scorsa al Bernabéu".

"Come club, dobbiamo agire in merito - ha proseguito il numero uno del Barça -. Sono un presidente che non si nasconde di fronte alle situazioni e penso di dover alzare la voce in questo caso perché vedo un'ingiustizia". "E quando vediamo questa ingiustizia la denunciamo e vogliamo che coloro che hanno la responsabilità di risolvere questo problema agiscano e prendano decisioni per risolvere la questione", ha concluso Laporta.