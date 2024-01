Real, rimonta super ma è bufera in Spagna: "Hanno rubato". Ancelotti non ci sta 

© Getty Images

"Non pubblicheremo alcun resoconto della partita: tutto è molto chiaro". Tuona così l'Almeria sui social dopo il fischio finale della gara persa in casa del Real Madrid per 3-2 al minuto 99. Gli andalusi, ultimi in classifica in Liga, sono furenti nei confronti del direttore di gioco (e del Var) Francisco José Hernández, reo di aver favorito i Blancos in ben tre occasioni. Nel dettaglio: il rigore concesso per mani di Edgar, forse lui stesso vittima di un fallo, il 3-1 momentaneo annullato all'Almeria targato Arribas e il 2-2 di Vinicius, con la rete assegnata dal fischietto dopo essere stato richiamato dal Var all'on field review. Il brasiliano in particolare, sembra colpire più la palla col braccio che con la spalla. Furibonde le polemiche, aumentate dal maxi-recupero di 11 minuti con tanto di rete di Carvajal.