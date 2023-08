Atletico Madrid: proposto a Morata il rinnovo fino al 2027

OGGETTO DEL DESIDERIO

Brutte notizie dalla Spagna per Roma, Juventus e Inter che avevano messo nel mirino lo spagnolo

E' sempre più lontano il ritorno in Serie A di Alvaro Morata. Secondo Fabrizio Romano, infatti, l'Atletico Madrid avrebbe offerto all'attaccante spagnolo il rinnovo fino al 2027 del contratto in scadenza nel 2026. Una mossa che spiazza tutte le corteggiatrici del calciatore, in particolare la Roma, essendo il calciatore la soluzione preferita da Mourinho per guidare l'attacco giallorosso. Pur non essendo una prima scelta, anche Juventus e Inter lo dovranno depennare dalla lista degli acquisti in caso di prolungamento.

Alvaro Morata è destinato a rimanere solo un sogno di mezza estate. Perché la realtà dice che lo spagnolo proseguirà la sua carriera in Spagna con l'Atletico Madrid. Non solo perché nessuna nostra squadra ha intenzione di sborsare la clausola rescissoria da 21 milioni di euro che, unita a un pesante ingaggio senza il beneficio del Decreto Crescita, rende l'operazione onerosissima. Ma soprattutto perchè l'Atletico vuole tenerselo stretto e Simeone ha deciso di puntare forte su di lui come partner di Griezmann in attacco. Con buona pace di Roma, Juve e Inter, che ora dovranno ricorrere a piani B o C per rinforzare il reparto avanzato.

