Morata chiude alla Roma: "Non è un'opzione al momento, ma sarò sempre grato a Mourinho"

MESSAGGIO ALLA ROMA

Lo spagnolo si allinea al pensiero di Simeone e chiude ai giallorossi, ma esalta Mou

© Getty Images Alvaro Morata resta il nome caldo del mercato estivo, con l'attaccante spagnolo a lungo in uscita dall'Atletico Madrid prima dell'ultimatum dei Colchoneros e la partenza per la tournée in Messico. La Roma e Mourinho sperano ancora nel colpo, ma è proprio l'ex Juventus a gelare i giallorossi nel corso di un'intervista ai messicani di Tudn. "Sono felice di essere qui, ma noi giocatori non possiamo controllare il mercato. Non penso alla Roma, non è un'opzione" ha detto l'attaccante.

Parole che fanno male alla Roma, allo Special One e a Tiago Pinto che speravano di poter soffiare l'attaccante spagnolo all'Atletico Madrid. Ma prima la clausola elevata, poi l'inserimento dell'Inter e infine l'ultimatum dei Colchoneros con la partenza per la tournée hanno complicato sempre più le trattative. Uno spiraglio resta comunque aperto, perché le vie del mercato sono infinite, ma le parole di Morata sembrano mettere il punto definitivo, o quasi.

"Sto lavorando e sono molto felice di essere in Messico con la squadra. Ho voglia di migliorare, lo sto facendo in questo pre campionato. Ma noi giocatori non controlliamo il mercato" ha detto lo spagnolo a Tudn. E quando gli è stato fatto notare l'enorme interesse ricevuto dall'Italia, con Inter e Roma su tutte a essere state vicino al suo acquisto, Morata ha ribadito: "Sono qui a godermi il Messico, a lavorare con la squadra. Roma? Al momento non è un'opzione, non è nella mia testa". Vedi anche roma Simeone gela Mourinho: "Morata molto importante per l'Atletico, speriamo resti"

A Roma, tra l'altro, avrebbe potuto riabbracciare José Mourinho, tecnico che lo aveva fatto esordire col Real Madrid. E proprio al tecnico portoghese vanno i ringraziamenti di Morata: "È un grande allenatore, è stato lui a darmi l'opportunità di giocare la prima partita da professionista. Gli sono molto grato e gli auguro il meglio". Successi e soddisfazioni che però lo Special One dovrà raggiungere senza Morata e col rebus ancora vivo sulla punta che avrà il compito di trascinare i giallorossi al raggiungimento degli obiettivi per la stagione ai nastri di partenza, con la pista che porta a Marcos Leonardo che sembra essere sfumata.