I gol di Nadir Zortea non sono passati inosservati in Serie A. Il centrocampista del Cagliari ha attirato l'attenzione del Napoli e della Fiorentina come riportato da Tuttomercatoweb.com complice il cambio di modulo operato nelle ultime settimane da Raffaele Palladino, tuttavia serviranno fra i 10 e i 12 milioni di euro.