“D’Ambrosio dal 1 luglio sarà svincolato, vedremo il da farsi. Carboni? Ha dimostrato di essere un giocatore importante in Serie A, per il futuro ne parleremo con il Monza”. Così Vincenzo Pisacane, procuratore, ha parlato a Ok Calciomercato del futuro dei due suoi assistiti D'Ambrosio e Carboni.