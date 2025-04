Real Madrid-Ancelotti, stavolta è addio: attesa per l'incontro del tecnico con il Cda

Dal canto suo Florentino Perez sta lavorando per scegliere il nuovo tecnico del Real Madrid: in pole c'è sempre Xabi Alonso, sotto contratto con il Bayer Leverkusen. Senza dimenticare Jurgen Klopp che, secondo Marca, sarebbe stata contattato in due occasioni. Non sarà una decisione semplice, con i Blancos che potrebbero anche decidere di affidarsi invece a Santiago Solari durante l'atteso Mondiale per Club, competizione che andrà in scena negli Usa dal 14 giugno fino al 15 luglio in caso di finale (e di cui Mediaset offrirà la visione del migliore match della giornata).