Pioli vicino all'Al Ittihad: potrebbe portarsi dietro Bennacer e de Vrij

arabia

L’ex tecnico rossonero è a un passo dall'Al Ittihad e con lui potrebbero arrivare anche il centrocampista algerino e il difensore olandese

Nuova avventura per Stefano Pioli, che dopo 21 anni di carriera in Italia è pronto a sbarcare in Arabia Saudita. Dopo aver lasciato il Milan al termine dell'ultima stagione, l'allenatore nato a Parma ha detto sì alla corte dell'Al-Ittihad, dove curiosamente prenderà il posto di Marcelo Gallardo, non troppo tempo fa accostato proprio alla panchina rossonera. Non c’è ancora stata la firma, ma l’accordo è a un passo e Pioli dovrebbe firmare un triennale da 8-10 milioni a stagione, con qualche questione sui bonus ancora da definire. E iniziano già a circolare i primi rinforzi: Bennacer dal Milan e de Vrij dall'Inter.

In Arabia l’ex tecnico del Milan allenerà stelle del calibro di Karim Benzema, N’Golo Kanté e Fabihno, 10 anni tra Monaco e Liverpool, ma il club che l’anno scorso ha chiuso il campionato al quinto posto ha intenzione di investire molto sul mercato estivo. Il primo colpo è di fatto già chiuso, l’ex Bologna Arthur Theate arriverà dal Rennes per 18 milioni, mentre il secondo potrebbe essere una vecchia conoscenza del tecnico italiano: Ismael Bennacer.

Il centrocampista algerino, nel cui contratto c’è una clausola da 50 milioni, non è considerato intoccabile da un Milan che dovrà cambiare molto e davanti a un’offerta importante (anche più bassa della clausola) potrebbe dire addio. Lo stesso giocatore ha raccontato nelle scorse settimane di essere molto tentato dalla Saudi Pro League e anche se l’idea era quella andarci tra un paio d’anni, la presenza in panchina di Pioli, che lo ha valorizzato e con cui ha un ottimo rapporto, potrebbe cambiare le cose.

Non solo, visto che l'Al Ittihad sarebbe anche interessato a Stefan de Vrij, come riporta Calciomercato.com. Di qui l'interesse dell'Inter per Buongiorno: senza l'uscita dell'olandese, che ha un contratto di un'altra stagione da circa 4 milioni di euro netti, i nerazzurri non potrebbero tuffarsi sul difensore del Torino.

Vedi anche Milan Zirkzee, le commissioni frenano anche lo United: Milan ancora in corsa