Juve: ora avanti per Koopmeiners, ritorno di fiamma per Sancho

MOSSE BIANCONERE

Giuntoli non si ferma: continua la trattativa per l'atalantino. Per l'esterno inglese si punta al prestito

© Getty Images Un altro tassello per la Juve di Thiago Motta. Dopo Douglas Luiz ecco Khéphren Thuram, per un doppio colpo nel giro di pochi giorni che va a irrobustire il centrocampo bianconero. Il francese, in ritiro con la Nazionale olimpica (giovedì è in programma l'ultima amichevole prima di Parigi 2024) potrebbe sostenere le visite mediche già questa settimana. Il suo arrivo non esclude il rinnovo di Rabiot, su cui sta lavorando il ds Cristiano Giuntoli. Ma non è finita qui, perché il club non molla la presa su Koopmeiners dell'Atalanta: i contatti tra i due club sono ripartiti, c'è da abbassare la richiesta del club bergamasco, che ha fissato il prezzo del cartellino dell'olandese a 55 milioni di euro più bonus.

Con Chiesa che sembra destinato ormai a partire, la Juventus ha messo nel mirino Sancho, rientrato dal prestito al Borussia Dortmund e di proprietà del Manchester United. Per l'esterno inglese si tratta di un ritorno di fiamma, dopo che già nel mercato invernale i bianconeri avevano strappato il suo sì: i Red Devils lo valutano intorno ai 40-50 milioni, cifra troppo alta per i bianconeri che puntano al prestito. Un altro ostacolo è rappresentato dall'ingaggio, 8,5 milioni netti a stagione. Per un eventuale trasferimento a Torino, il giocatore deve abbassare le pretese.