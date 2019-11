Sabatini: "Ibra vuol venire al Bologna per Mihajlovic"

TRATTATIVA CLAMOROSA

Il futuro di Ibrahimovic potrebbe essere a Bologna. Lo ha svelato Walter Sabatini alla fine della partita contro l'Inter, confermando una trattativa in corso con lo svedese. "Ibrahimovic vuole venire da noi per un rapporto che ha con Sinisa - ha spiegato -. Non è impossibile, si può fare e se dovesse succedere sarebbe per una questione di affetto tra loro due". "Ibra vorrebbe aiutare Mihajlovic - ha aggiunto -. Posso dire che noi faremo di tutto perché succeda questa follia".

Parole forti e chiare, che lasciano aperta la porta alla clamorosa ipotesi di un passaggio in rossoblù di Zlatan. Non tanto per motivi tecnici, quanto più per una questione umana. Ibra è infatti legato a Sinisa da un legame speciale e potrebbe decidere di accettare l'offerta di Sabatini proprio per far fare il salto di qualità alla squadra e lottare "fianco a fianco" col tecnico, ancora alle prese con la dura battaglia contro la leucemia. Un binomio che a Bologna potrebbe fare scintille, in una piazza che già in passato ha accolto grandi campioni a fine carriera e che potrebbe infiammarsi con l'arrivo di Zlatan.

