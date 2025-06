Bologna, esperienza e qualità: nel mirino Dzeko e Ziyech

Il primo grande obiettivo del Bologna sul mercato è riportare in Italia Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, dopo due anni in Turchia, è pronto a lasciare il Fenerbahce e può rappresentare un’occasione a parametro zero per i rossoblu. Italiano ha alternato Castro e Dallinga lo scorso anno, ma specialmente nel finale della scorsa stagione qualche infortunio per Castro ha ridotto le rotazioni offensive del Bologna, per questo l’idea è quella di inserire un terzo centravanti. A 39 anni Dzeko non avrà pretese esagerate per quanto riguarda il minutaggio, ma può rappresentare un’arma preziosa a gara in corso e nella gestione delle grandi partite, specialmente in Europa. L’altro obiettivo è Hakim Ziyech, che la Turchia l’ha lasciata a gennaio salutando il Galatasaray e trasferendosi in Qatar all’Al-Duhail. L’ex Ajax però non si è ambientato e ha già chiesto la cessione, vuole tornare in Europa e per Italiano sarebbe un jolly perfetto da utilizzare sulla trequarti. Come Dzeko, anche Ziyech si svincolerà il primo luglio ed entrambi possono rappresentare i colpi low cost perfetti per aumentare qualità ed esperienza in quel di Bologna.