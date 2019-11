Bologna: il sogno Ibra è vivo, servono 8 milioni di euro

LA TRATTATIVA

Un sogno che potrebbe diventare una splendida realtà. In casa Bologna si stanno delineando i contorni di un affare clamoroso, ovvero regalare a Sinisa Mihajlovic Zlatan Ibrahimovic. Come riportato dal Corriere dello Sport, Walter Sabatini è in stretto contatto con Mino Raiola e si sarebbe già parlato di cifre: lo svedese chiede 8 milioni di euro per un anno e mezzo di contratto. Una cifra importante che in parte sarà pagata dagli sponsor. Gli sfoghi di Ibrahimovic

Sinisa Mihajlovic ha indicato nel 38enne bomber svedese il grande obiettivo per l'attacco e ora, quella che sembrava una sorta di mission impossible, più passano i giorni e più rischia di concretizzarsi. Ibra lascerà i Galaxy per chiudere la sua incredibile carriera in Europa e Bologna potrebbe essere la sua ultima grande tappa. Sabatini, infatti, non si è visto sbattere la porta in faccia dall'agente dell'attaccante scandinavo che, anzi, ha già avanzato la propria richiesta: 8 milioni di euro, la stessa cifra che a Los Angeles sono disposti a investire per convincerlo a restare. Una bella somma per il club emiliano, ma l'arrivo di Ibra garantirebbe un grande ritorno economico a livello di marketing e merchandising. Ma soprattutto Miha è convinto che la squadra ne beneficerà dal punto di vista della qualità e del talento.