Dzeko torna in Italia? Bologna in pole, ma c'è anche il Como

Edin Dzeko potrebbe tornare in Italia. Dopo due stagioni con addosso la maglia del Fenerbache , l'attaccante bosniaco è pronto a una nuova avventura. Nelle scorse ore, Dzeko ha salutato definitivamente il club allenato da José Mourinho con un lungo messaggio affidato ai propri canali social: nel suo futuro potrebbe esserci il Bologna . Infatti, la squadra rossoblù sembra essere quella più avanti di tutte per Dzeko, ma da segnalazione c'è anche l'interesse del Como . Nelle ultime settimane c'era stato anche un tentativo della Roma , che però non sembra avere molte possibilità di riportarlo in giallorosso.