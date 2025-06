Bologna, tutto fatto per il ritorno di Immobile: manca solo il via libera definitivo del Besiktas

La Serie A è pronta a riabbracciare Ciro Immobile, quattro volte capocannoniere del massimo campionato. Il Bologna, infatti, è ormai alle battute finali per regalare a Italiano una terza punta. Dopo i contatti degli ultimi giorni con il Besiktas ora si è assottigliata di molto la differenza economica per far quadrare i conti, e gli emiliani aspettano il via libera definitivo dei turchi che arriverà nelle prossime ore. Per il calciatore, invece, pronto un contratto di un anno più opzione a una cifra di poco inferiore ai 2 milioni come parte fissa più bonus. Nei giorni scorsi anche Milan e Fiorentina avevano chiesto informazioni, ma i rossoneri hanno preferito battere altre piste mentre i toscani hanno chiuso con Edin Dzeko, beffando proprio il Bologna.