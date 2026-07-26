Dovbyk in uscita dalla Roma: il Bologna vuole l'attaccante ucraino

Artem Dovbyk riparte dal Bologna? Dopo due stagioni senza grandi sussulti, l'avventura dell'attaccante ucraino in maglia giallorossa potrebbe essere arrivata alla fine. Con la Roma molto vicina ad acquistare Santiago Castro dal Bologna, i rossoblu sono in cerca di un centravanti con Dovbyk che potrebbe fare il percorso inverso in prestito in un'operazione slegata da quella dell'argentino. I due club sono in costante contatto con l'ex centravanti del Girona che ha anche già parlato anche con Domenico Tedesco: una decisione finale è attesa nei prossimi giorni.
Ripartenza dopo un anno di stop
Arrivato alla Roma dopo un'ottima stagione con la maglia del Girona (24 gol e 10 assist in 39 partite), Dovbyk non è mai riuscito a imporsi in maglia giallorossa, anche complice la moltitudine di problemi avuti in questi due anni. Dopo la prima annata ad alto livello (17 gol in 45 partite), l'ucraino ha saltato gran parte dell'ultima annata a causa di uno stiramento alla coscia che l'ha tenuto fuori tra novembre e dicembre e tra gennaio e maggio. Di fatto, dopo una stagione fermo Dovbyk è pronto a ripartire e potrebbe farlo in una realtà come Bologna che negli ultimi anni ha valorizzato e rilanciato tanti calciatori. In precedenza si era parlato di un possibile approdo al Genoa, con De Rossi che avrebbe riabbracciato volentieri l'attaccante che nel 2024 aveva scelto per la Roma, salvo poi essere esonerato dopo poche giornate di campionato.