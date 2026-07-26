Dovbyk in uscita dalla Roma: il Bologna vuole l'attaccante ucraino

Arrivato alla Roma dopo un'ottima stagione con la maglia del Girona (24 gol e 10 assist in 39 partite), Dovbyk non è mai riuscito a imporsi in maglia giallorossa, anche complice la moltitudine di problemi avuti in questi due anni. Dopo la prima annata ad alto livello (17 gol in 45 partite), l'ucraino ha saltato gran parte dell'ultima annata a causa di uno stiramento alla coscia che l'ha tenuto fuori tra novembre e dicembre e tra gennaio e maggio. Di fatto, dopo una stagione fermo Dovbyk è pronto a ripartire e potrebbe farlo in una realtà come Bologna che negli ultimi anni ha valorizzato e rilanciato tanti calciatori. In precedenza si era parlato di un possibile approdo al Genoa, con De Rossi che avrebbe riabbracciato volentieri l'attaccante che nel 2024 aveva scelto per la Roma, salvo poi essere esonerato dopo poche giornate di campionato.