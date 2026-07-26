L'Arsenal su Vinicius jr: la posizione dell'attaccante e del Real

26 Lug 2026 - 11:21
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La notizia del forte interessamento dell'Arsenal per Vinicius Jr ha fatto il giro del mondo. Al momento, fanno sapere dalla Spagna, la priorità del brasiliano è quella di restare al Real e cercare di rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. I Blancos stanno valutando tutti gli scenari, e sono pronti anche a trattare per cedere immediatamente il 26enne nato a San Paolo. Nel club inoltre, c'è chi pensa che trattenere Vinicius jr a un anno dalla fine del contratto non sia la soluzione migliore. L'esterno comunque tornerà a ore a Madrid e sono previsti sviluppi importanti.

Ultimi video

00:51
Milan, Leao per arrivare a Karetsas, ecco come

Milan, Leao per arrivare a Karetsas, ecco come

00:47
Rodri non vuole rinnovare con il City, offerta dell'Arsenal per un big del Real Madrid

Rodri non vuole rinnovare con il City, offerta dell'Arsenal per un big del Real Madrid

01:09
La Juve cerca il doppio colpo: due attaccanti per Spalletti

La Juve cerca il doppio colpo: due attaccanti per Spalletti

01:15
Il consiglio di De Laurentiis ad Allegri e sul mercato si pensa alla difesa

Il consiglio di De Laurentiis ad Allegri e sul mercato si pensa alla difesa

00:33
Roma, quanti affari con il Bologna, Castro e non solo

Roma, quanti affari con il Bologna, Castro e non solo

01:02
Inter, quante difficoltà per arrivare a Romero, ma c'è uno spiraglio

Inter, quante difficoltà per arrivare a Romero, ma c'è uno spiraglio

00:41
Il menù del mercato: Chalobah-Como e un colpo a sorpresa

Il menù del mercato: Chalobah-Como e un colpo a sorpresa

01:08
Inter, tutto su Romero, ma gli ostacoli non mancano

Inter, tutto su Romero, ma gli ostacoli non mancano

00:47
Mercato Juve, c'è un nuovo nome per l'attacco

Mercato Juve, c'è un nuovo nome per l'attacco

01:16
Mercato Napoli, si lavora alle uscite, ufficiale il rinnovo di un giovane cresciuto nel vivaio

Mercato Napoli, si lavora alle uscite, ufficiale il rinnovo di un giovane cresciuto nel vivaio

01:13
Milan, il comunicato del Fenerbahce sul caso Leao infiamma il mercato

Milan, il comunicato del Fenerbahce sul caso Leao infiamma il mercato

01:28
Accomando: "Portiere Juve, sfuma il Dibu Martinez. Ecco chi è in pole adesso"

Accomando: "Portiere Juve, sfuma il Dibu Martinez. Ecco chi è in pole adesso"

00:54
Inter, cosa serve per arrivare a Romero? Intanto c'è l'apertura

Inter, cosa serve per arrivare a Romero? Intanto c'è l'apertura

00:48
Inter, senti cosa dice Khalaili: l'esterno israeliano è furente

Inter, senti cosa dice Khalaili: l'esterno israeliano è furente

01:02
Mercato Milan, non solo Diawara ma quanti giovani di qualità

Mercato Milan, non solo Diawara ma quanti giovani di qualità

00:51
Milan, Leao per arrivare a Karetsas, ecco come

Milan, Leao per arrivare a Karetsas, ecco come

I più visti di Mercato

Roma, fastidi e "Joya"

Roma, fastidi e "Joya"

Leao torna in Italia

Leao torna in Italia: quale futuro?

DICH MANNA SU LUKAKU E DR BRUYNE 23/07 SRV

Manna: "De Bruyne non deve decidere niente! Lukaku? Cerchiamo di…"

Inter, tutto su Romero, ma gli ostacoli non mancano

Inter, tutto su Romero, ma gli ostacoli non mancano

Svolta Leao? Raimondi: "Offerto ingaggio monstre"

Svolta Leao? Raimondi: "Offerto ingaggio monstre"

Mercato Milan, non solo Diawara ma quanti giovani di qualità

Mercato Milan, non solo Diawara ma quanti giovani di qualità

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:23
Real-Psg, è guerra per Yan Diomande: la situazione
15:16
Real, Mastantuono ai saluti: può finire in Serie A
15:03
Fiorentina, trattativa avanzata per il passaggio di Comuzzo al Torino
14:42
Psg, che guaio: Barcola ha deciso il suo futuro, cosa può succedere adesso
13:46
Tottenham, De Zerbi: "Chi non è felice agli Spurs se ne vada"