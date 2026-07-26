L'Arsenal su Vinicius jr: la posizione dell'attaccante e del Real

La notizia del forte interessamento dell'Arsenal per Vinicius Jr ha fatto il giro del mondo. Al momento, fanno sapere dalla Spagna, la priorità del brasiliano è quella di restare al Real e cercare di rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. I Blancos stanno valutando tutti gli scenari, e sono pronti anche a trattare per cedere immediatamente il 26enne nato a San Paolo. Nel club inoltre, c'è chi pensa che trattenere Vinicius jr a un anno dalla fine del contratto non sia la soluzione migliore. L'esterno comunque tornerà a ore a Madrid e sono previsti sviluppi importanti.