Bologna, Calafiori va all'Arsenal: lo annuncia... la fidanzata

Benedetta Boeme sui social: "Gli auguro il meglio all’Arsenal”. L'azzurro firmerà un contratto di cinque anni a 4 milioni a stagione

Benedetta Boeme annuncia l'addio a Calafiori































































© instagram 1 di 33 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Riccardo Calafiori è un nuovo giocatore dell'Arsenal. Nessun comunicato ufficiale né da parte del club inglese né da parte del Bologna per ora, a dare "l'annuncio" è stata Benedetta Boeme, fidanzata del difensore azzurro, che dopo le voci su una presunta rottura circolate negli ultimi giorni, ha voluto fare chiarezza con un messaggio su TikTok. “Molti di voi mi hanno chiesto cosa stia succedendo nella mia vita ultimamente – ha spiegato – così ho deciso di chiarire che io e Riccardo non stiamo più insieme, almeno per il momento. Non so se lo supereremo, ma ne dubito. Ho avuto bisogno di un po’ di tempo per metabolizzare quanto successo negli ultimi 3-4 giorni, e ne ho ancora bisogno”.

“Grazie a tutti coloro che mi hanno mostrato il video circolato su TikTok questa settimana (nel video si vede un calciatore che scherza e si diverte con un’altra ragazza in un party ad Ibiza, ndr) – prosegue – L’ho apprezzato, era importante per me sapere la verità. L’ho guardato molte volte, cercando una motivazione per perdonare, ma non ce l’ho fatta. E’ stata una decisione difficile, nessuno di noi voleva questo. Ma quel ch’è fatto è fatto. Non tollererò qualsiasi forma d’odio nei miei o nei suoi confronti“.

E poi la ‘bomba’ di calciomercato: “Gli auguro il meglio all’Arsenal, ha tutto il mio supporto”. La trattativa per il difensore classe 2002 tra i Gunners e il Bologna, infatti, nelle ultime ore ha avuto una significata accelerata e ora sembra tutto pronto per le firme: il Bologna incasserà 50 milioni di euro (la metà andrà al Basilea) e Calafiori firmerà un contratto di cinque anni con scadenza a giugno 2029 e percepirà un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione.

