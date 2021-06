Bologna, Arnautovic più vicino: risoluzione con lo Shangai SIPG

MERCATO

L’attaccante austriaco che sabato sfiderà gli Azzurri è pronto a liberarsi a parametro zero: Mihajlovic lo aspetta

L'Italia nel destino di Marko Arnautovic. Prima la sfida di sabato sera a Wembley contro la Nazionale di Mancini per gli ottavi di Euro 2020, poi il ritorno in Serie A dopo l’esperienza all’Inter nella stagione 2009/10 (tre presenze in nerazzurro nell’anno del Triplete). L'attaccante classe 1989 è infatti a un passo dalla risoluzione del contratto con lo Shanghai SIPG ed è da tempo nel mirino del Bologna, chiamato a rimpolpare un reparto avanzato che dalla prossima stagione dovrà fare a meno di Rodrigo Palacio. Getty Images

Ultimata la formale separazione dalle 'Red Eagles', l’attaccante ex Werder Brema e West Ham sarà a tutti gli effetti libero e potrà quindi mettere nero su bianco l'accordo con il club felsineo, che di fatto è già stato raggiunto: tre anni con opzione per il quarto a 2,7 milioni di euro a stagione.

Non solo Arnautovic. Il Bologna nelle ultime ore ha trovato un'intesa con la Spal per il difensore 25enne Kevin Bonifazi, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito all'Udinese, e per l'attaccante classe 2001 Demba Seck, un gol e due assist alla prima esperienza in prima squadra nella Spal 2020/21. Si attende solo che il club del presidente Mattioli e del neo allenatore Pep Clotet scelga le contropartite tecniche da inserire nell'affare.

