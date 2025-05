Bologna, Italiano: "Futuro? Ne parleremo a fine stagione"

A due giorni dalla vittoria della Coppa Italia contro il Milan, Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha toccato anche il tema futuro, che molti vorrebbero proprio sulla panchina rossonera: "Al presidente piace vincere e sono convinto che farà di tutto per tenere il Bologna in queste posizioni. C’è un gruppo di lavoro con cui si può ancora crescere. Se resto? Avevamo deciso con la società di parlare del futuro a fine stagione, quindi lo faremo dopo queste due partite. Parleremo di crescita, perché secondo me si può ancora ottenere tanto. L'umiltà deve essere alla base di tutto, perché senza non si va da nessuna parte. La società sta crescendo tanto, l’anno scorso con un risultato incredibile e quest’anno con un trofeo".