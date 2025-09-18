Benfica, ufficiale Mourinho: nel contratto una clausola particolare

Tutto come previsto: Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica. Il club lusitano ha annunciato di aver raggiunto l'accordo con il tecnico, che torna al Benfica dopo 25 anni e rientra nel campionato portoghese a 21 dalla vittoria della Champions League col porto nel 2004. Mou ha firmato per una stagione e mezza, fino al 2026/27 dunque, ma nel contratto c'è una clausola particolare: dopo dieci giorni dalla fine di questa stagione sia Benfica che allenatore avranno la facoltà di dire no al rinnovo per l'annata successiva, di fatto portando alla separazione.