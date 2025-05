Barcellona, Laporta: "Rinnovo Yamal, manca solo la firma"

Lamine Yamal giocherà ancora per tanti anni al Barcellona. Lo assicura il presidente dei catalani, Joan Laporta, che ha confermato ai media spagnoli come il futuro del talento classe 2007 non sia in bilico: "Il rinnovo di contratto di Lamine è già stato concordato, e tutto ciò che resta è la firma ufficiale. È un genio che si diverte a giocare per il Barcellona, ha amici nel club e fa parte di una generazione che ha un forte legame con i suoi compagni di squadra. È rappresentato dall'agente Jorge Mendes e abbiamo una comunicazione facile con lui".