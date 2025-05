Inter-Lazio, sfida a colpi di gol: si accende il duello tra Thuram e Castellanos

A due gare dalla fine della stagione, Inter e Lazio cercano punti decisivi per il proprio percorso. Nell’ultimo turno di campionato, complice anche lo stop del Napoli, la squadra di Inzaghi ha rosicchiato due punti ai partenopei, ora distanti solo una lunghezza in classifica. I biancocelesti, invece, non sono andati oltre l’1-1 in rimonta in casa contro la Juventus, fallendo, di fatto, un’occasione importante per prendersi il quarto posto. Il quarto, e ultimo posto per andare in Champions, dista solamente una lunghezza e per prenderselo Zaccagni e compagni devono cominciare a espugnare San Siro per cercare di mettere pressione anche a Juventus e Roma. L’Inter, invece, può solo vincere le ultime due partite e sperare in un passo falso del Napoli se vuole centrare il secondo scudetto di fila. Inzaghi ritrova la sua ex squadra, battuta con un netto 6-0 nella sfida d’andata.