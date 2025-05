Barcellona, Deco: "Ci piacciono Rashford e Luis Diaz"

Il Barcellona è pronto a muoversi sul mercato dopo una stagione particolarmente positiva e per farlo potrebbe metter a segno due colpi importanti. A confermarlo è il direttore sportivo Deco che ne ha parlato in un'intervista a Rac-1: "Ci piace Luis Diaz e ci piace Rashford, ma non possiamo parlare di giocatori sotto contratto. Per me è molto più importante migliorare quello che abbiamo in casa. Nico Williams? Lo volevamo la scorsa estate, ma Dani Olmo voleva fortemente il Barcellona e ha ci ha aiutato nella trattativa. Nico non l'ha fatto".