Buffon su Conte: "Non è così scontato che torni alla Juventus"

Gianluigi Buffon non è così certo del futuro di Antonio Conte. Se sono sempre più forti le voci che porterebbero il tecnico del Napoli a un ritorno in bianconero, l'ex portiere non sarebbe così sicuro che ciò accada: "Per allenatori così è normale che vengono accostati a panchine prestigiose. Ma non è tutto così scontato come letto. Antonio secondo me non ha rivelato nulla e pensa solo al portare a termine la sua impresa con il Napoli" ha spiegato Buffon a margine della cerimonia d'ingresso nella Walk of Fame del CONI.