Zaniolo allo scoperto: "Voglio tornare in Serie A e il Gala lo sa"

A VOLTE RITORNANO

Atalanta in pole per l'ex esterno offensivo della Roma, più defilata al momento l'ipotesi Fiorentina

© italyphotopress Nicolò Zaniolo esce allo scoperto e prepara il grande ritorno in Italia. "L'ho detto al mio agente, Claudio Vigorelli, e lo sa anche il Galatasaray: voglio tornare in Serie A - ha spiegato alla Gazzetta dello Sport l'ex esterno offensivo della Roma -. Una soluzione si troverà, sono ottimista". Dichiarazioni che lasciano poco spazio all'interpretazione e aprono almeno un paio di scenari di mercato ormai già ben avviati per l'attaccante azzurro.

Vedi anche Atalanta Zaniolo vuole l'Italia, l'Atalanta spinge: si cerca l'accordo

La prima a muoversi per Zaniolo è stata la Fiorentina, ma ora ci sarebbe l'Atalanta in vantaggio sull'ex giallorosso. Non tanto per questioni di cuore o preferenze, ma soprattutto per ragioni economiche. Secondo quanto si apprende, la Viola vorrebbe prenderebbe prendere Zaniolo solo in prestito con diritto di riscatto, mentre la Dea sarebbe pronta a mettere sul piatto soldi cash per assicurarsi il cartellino del giocatore o con la formula del trasferimento definitivo immediato o del prestito oneroso di circa 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato intorno ai 13-14 milioni di euro.

Vedi anche Atalanta Serie A, Zaniolo vuole tornare in Italia: offerto alla Juve, spunta l'Atalanta

Posizioni diverse che al Galatasaray in questo momento farebbero pendere l'ago della bilancia verso l'offerta nerazzurra. Tutto col placet inoltre di Gasperini, molto interessato ad avere Nicolò in rosa per puntellare il suo reparto offensivo. Per il ritorno di Zaniolo in Serie A siamo alla stretta finale.