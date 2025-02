Gasperini-Lookman, i motivi della rottura: c'entra il mercato. Si rischia un nuovo caso Gomez

Il duro attacco in conferenza stampa "Lookman è il peggior rigorista che ho mai vista", poi la risposta stizzita del nigeriano via social "Parole irrispettose, mi sento ferito". In casa orobica l'impressione è di rivivere il caso che ha visto coinvolto cinque anni fa il Papu Gomez. Il tutto peggiorato da uno scontro consumato davanti ai media e non nel segreto, più o meno tale, dello spogliatoio. Ma le frizioni tra i due arrivano da lontano, ossia scorsa estate quando il Psg si era mosso concretamente per l'ex Leicester che aveva chiesto (e ottenuto) di non essere convocato nelle prime gare della stagione. Una mossa che Gasperini, scrive Andrea Losapio su Tmw, non ha affatto gradito. Il motivo? La scarsa riconoscenza nei confronti di chi lo aveva fatto crescere e migliorato non poco.