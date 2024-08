Atalanta, l'addio di Koopmeiners: "Ho dato tutto e sempre rispettato la Dea"

LE PAROLE

L'olandese saluta con un post su Instagram i tifosi bergamaschi, che però si sfogano contro di lui nei commenti

Teun Koopmeiners ha voluto mandare un messaggio d'addio all'Atalanta e ai suoi tifosi, il giorno dopo il trasferimento a titolo definitivo alla Juventus: "Atalantini, bergamaschi, ho passato tre anni stupendi a Bergamo, giocando di fronte a tifosi fantastici con cui abbiamo condiviso serate di grande calcio - le sue parole, affidate a un post su Instagram -. Ho amato la città di Bergamo. Sicuramente il nostro momento più bello è rappresentato dalla vittoria dell’Europa League! Avrai per sempre un posto speciale nel mio cuore! Ci tengo a ringraziare tutti i compagni di squadra, lo staff, la società e i tifosi con cui ho condiviso tutto questo! Posso dire di aver sempre dato tutto per questo club. Non dimenticherò mai la storia che abbiamo scritto insieme. Ho sempre rispettato l’Atalanta e sempre lo farò! Grazie mille ancora dal mio cuore e un abbraccio grande".

Le parole del centrocampista olandese, tuttavia, non sono bastate a placare l'ira dei tifosi della Dea, che nei commenti sotto il post si sono scatenati, accusandolo di tradimento e rinfacciandogli di aver "abbandonato" la squadra prima di una delle sfide più importanti della storia del club, ovvero quella valida per la Supercoppa europea contro il Real Madrid.

"Goditi i tuoi soldi, ma non azzardarti mai più a parlare di noi che non ne sei degno", scrive qualcuno. "Ci vediamo a Bergamo, non mandare il certificato", dice con tono sarcastico qualcun altro. "Hai tradito la gente che ti ha portato sul palmo della mano per 3 anni", l'opinione di un altro utente. "Sei stato una delusione. In un mese hai rovinato 3 anni. Potevi andartene, ma non così".

IL MESSAGGIO DI KOOPMEINERS