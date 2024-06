Zaniolo vuole l'Italia, l'Atalanta spinge: si cerca l'accordo

Contatti costanti tra le parti: il Galatasaray ha dato l'ok alla partenza del fantasista

© Getty Images L'Atalanta fa sul serio per Nicolò Zaniolo. L'ex Roma, costretto a saltare l'Europeo a causa di una microfrattura al piede sinistro, ha una intenzione chiara: tornare in Italia dopo la deludente esperienza in Premier League all'Aston Villa (3 gol in 40 presenze). I Villans non lo hanno riscattato, e il Galatasaray, club che ne detiene il cartellino, non farà barricate: i turchi hanno già dato l'ok al suo addio. In Serie A gli orobici di Gasperini si sono mossi in maniera concreta: sulla carta il 24enne potrebbe essere il sostituto di Koopmeiners, corteggiato con insistenza dalla Juventus.

L'Atalanta ha una certa fretta, e secondo i colleghi di Relevo, sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore per cercare di arrivare a un principio di accordo tra le parti. Lo stesso Zaniolo, come già sottolineato, ha dato priorità a un ritorno in patria: negli scorsi mesi anche la Fiorentina si era messa sulle tracce del classe 1999. Quest'ultimo ha messo momentaneamente in stand-by il Villarreal, il primo club straniero a muoversi in questa finestra estiva del mercato.