Serie A, Zaniolo vuole tornare in Italia: offerto alla Juve, spunta l'Atalanta

IL RITORNO

Il 24enne ha corteggiatori in Spagna ma ha messo al primo posto il campionato italiano: la Fiorentina lo segue da tempo

© Getty Images Nicolò Zaniolo spinge per tornare in Serie A. L'ex Roma, reduce da una avventura in chiaroscuro all'Aston Villa, è alla ricerca di un nuovo club che lo possa rilanciare nel Bel paese. Per questo ha messo momentaneamente da parte l'interesse del Villarreal, dando così priorità al campionato italiano. La Fiorentina, che si era più volte informata nei mesi scorsi, non lo perde di vista, ma nelle ultime ore anche l'Atalanta si sarebbe iscritta alla corsa per il fantasista classe 1999 di proprietà del Galatasaray.

L'Aston Villa, che lo ha schierato in 40 occasioni nella stagione appena conclusa (3 le reti), non lo riscatterà dai turchi: a Gasperini piace, e secondo Alfredo Pedullà il 24enne sarebbe stato offerto pure alla Juventus, prossima a comunicare l'ingaggio in panchina di Thiago Motta. La pista che conduce a Bergamo potrebbe diventare calda specialmente se l'Atalanta non dovesse procedere con il riscatto di De Ketelaere dal Milan, da effettuare entro il prossimo 14 giugno. Zaniolo, a caccia di continuità, salterà i prossimi Europei con l'Italia a causa di una microfrattura al piede sinistro.