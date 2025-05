Atalanta, mercato da big per convincere Gasp a restare: il sogno è Cherki

Vendere sì, ma anche comprare e bene. L'Atalanta vuole fare di tutto per convincere Giampiero Gasperini a prolungare la sua permanenza a Bergamo. La dirigenza bergamasca ha messo sul tavolo del Gasp una proposta di rinnovo per un ulteriore anno, fino al 2027. Dopo la chiusura totale arrivata in primavera ("Non ho detto che me ne vado ma che non rinnovo"), il tecnico sembra più disposto ad ascoltare la proposta di Percassi e Pagliuca.