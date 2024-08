Milan-Atalanta, è lotta per Samardzic: così Gasp può anticipare i rossoneri 

L'INTRECCIO

L'Udinese non chiude alla cessione del serbo che ha trovato un'intesa di massima con gli orobici

© Getty Images Lazar Samardzic è destinato a tornare protagonista in queste ultime settimane di mercato. A darsi battaglia potrebbero essere Milan e Atalanta, con gli orobici che si sono messi in lizza dopo le notevoli difficoltà per arrivare a O'Riley, obiettivo principe di Gasperini per sostituire Koopmeiners. Prima di dare l'ok alla Juventus sul fronte dell'olandese (ieri Giuntoli ha rilanciato), i nerazzurri vogliono avere già in pugno il sostituto: il 23enne del Celtic fa gola, ma anche il serbo dell'Udinese è un profilo gradito. E l'Atalanta potrebbe bruciare il Milan sul tempo.

Dopo l'ingaggio di Fofana dal Monaco, i rossoneri devono cedere prima di procedere con l'ingaggio di Samardzic, valutato 25 milioni di euro. Nei sondaggi andati in scena gli scorsi giorni, Moncada aveva provato inserire delle contropartite senza però trovare terreno fertile dalle parti di Udine. Nei piani dei meneghini c'era intenzione di riprovarci a fine mercato (la speranza è di non spendere più di 15 mln), ma adesso l'inserimento dell'Atalanta rischia di cambiare seriamente le carte in tavola.

Lazar, che ha voglia di approdare in una big per rilanciare la propria carriera, gradisce entrambe le destinazioni. Quest'oggi il padre-agente del 22enne nato a Berlino ha incontrato i dirigenti bergamaschi trovando un intesa di massima: nelle prossime ore si intensificheranno i contatti pure con l'Udinese per raggiungere al più presto un accordo.