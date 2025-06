Atalanta, tutto fatto per Juric: contratto biennale con opzione per il 2028

Un ruolo chiave nel far pendere l'ago della bilancia dalla sua parte lo ha avuto la stima nei suoi confronti da parte del ds nerazzurro Tony D'Amico, con cui aveva lavorato al Verona, nonché il fatto di essere a tutti gli effetti un allievo di Gian Piero Gasperini, che lo ha allenato al Genoa tra il 2006 e il 2010, negli ultimi anni della sua carriera da calciatore. La Dea ha dunque scelto la strada della continuità, decidendo di puntare su un tecnico in grado di proseguire nel solco di quanto costruito da Gasp nei suoi nove anni in nerazzurro.