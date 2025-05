Atalanta, Gasperini ha incontrato Percassi e D'Amico: ancora nessuna decisione definitiva sul futuro

Gasp ha portato la squadra in Champions League per la quinta volta in nove stagioni, ma nel corso dell'ultima annata ha più volte lasciato intendere che il suo percorso alla guida della Dea potesse presto giungere ai titoli di coda. La dirigenza nerazzurra ha pronto per lui un prolungamento fino al 2027, che comunque non è ancora stato messo sul tavolo perché prima è fondamentale capire le motivazioni del tecnico. Molto potrebbe dipendere anche dalle garanzie che gli verranno date riguardo il mercato in entrata e, soprattutto, in uscita. L'allenatore vorrebbe infatti trattenere i big della squadra come Lookman, Retegui ed Ederson, cosa che difficilmente il club può assicurare.