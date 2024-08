Lookman ha deciso, vuole il Psg. L'Atalanta aspetta un'offerta da 40-45 milioni di euro

PORTE APERTE

Per l'attaccante nigeriano è pronto un ingaggio triplicato rispetto a quello di Bergamo. Dea su Nico Gonzalez

L'Atalanta che ha messo in bacheca l'Europa League nella passata stagione rischia di non esserci più, almeno per come ha disegnato calcio in Europa. Tra sfortuna, vedi infortuni di Scalvini e Scamacca, a mal di pancia più o meno prevedibili, da Koopmeiners all'ultimo Lookman, Gian Piero Gasperini - che alle sirene di mercato ha risposto no grazie - sta vivendo un'estate complicata dentro e fuori dal campo. La Supercoppa Europea è scivolata via contro il Real Madrid, ma ora ai nastri di partenza della nuova stagione c'è una situazione da lavori in corso più inaspettata che mai.

Ceduto Touré allo Stoccarda per 27 milioni di euro e annunciato il colpo Samardzic, a Bergamo tiene banco la richiesta di Ademola Lookman di non essere convocato per la trasferta di Lecce dopo aver regolarmente disputato la Supercoppa contro il Real. Troppo forti le sirene di mercato provenienti da Parigi per restare concentrato sul campo, troppo ghiotta l'occasione paventata di unirsi al Psg con uno stipendio praticamente triplicato, anche se di mosse ufficiali per il momento nelle stanze direttive della Dea non ne sono arrivate.

L'infortunio a Gonçalo Ramos ha costretto la dirigenza parigina a tornare sul mercato, ma mentre tutti si sarebbero aspettati una chiamata immediata a Napoli per discutere della situazione di Osimhen, la telefonata verso l'Italia è partita per un calciatore nigeriano, ma dall'altra parte dello smartphone c'era l'entourage di Lookman, l'eroe di Dublino. Proposta per il calciatore: contratto da 4,5 milioni a stagione contro l'1,8 percepito dall'Atalanta e un ruolo da protagonista.

L'Atalanta per il momento non ha fatto una piega, limitandosi a prendere atto della volontà del giocatore di non partecipare alla trasferta di Lecce. Per ogni giocatore, da Koopmeiners in giù, c'è un prezzo stabilito ed eventualmente una trattativa da imbastire e nessuno, nemmeno Lookman con la sua tripletta in finale di Europa League, è incedibile. Per sedersi a un tavolo la prima offerta del Psg dovrà essere di almeno 40-45 milioni di euro, poi si vedrà. Nico Gonzalez, dopo Samardzic, attende una chiamata a sua volta.