Lookman, l'agente D'Amico apre una strada: "Dopo il caso Diarra può anche rescindere con l'Atalanta"

L'Atalanta ha detto all'offerta dell'Inter per Ademola Lookman e la telenovela di mercato dell'estate si è arricchita di nuovi particolari. Dalla presa di posizione dell'attaccante nigeriano che ha chiesto pubblicamente la cessione alla risposta pubblica dell'Atalanta, tramite Percassi, che ha spiegato la propria posizione anche rispetto alla presunta promessa fatta al giocatore nel 2024. Nel lunghissimo tira e molla e in attesa di capire se l'Inter proverà a fare un'offerta migliorata alla Dea è intervenuto il noto agente Andrea D'Amico portando alla luce una possibile via d'uscita per il giocatore.