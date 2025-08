Fiorentina, Comuzzo: "Napoli? Ci ho pensato molto ma qui mi sento a casa"

A gennaio è stato a un passo dal trasferimento al Napoli ma oggi, dopo aver rinnovato il suo contratto, non ci pensa più. Pietro Comuzzo è sedmpre più una delle colonne difensive della Viola. Dop l'ìamichevole giocata contro il Nottingham Forest, il centrale azzurro ha rivelato quanto accaduto durante la finestra di mercato invernale: "Napoli? È successo tutto un po' di fretta. Potevo aspettarmelo, ma è stato tutto veloce. Non ragionavo su quello che stava accadendo. Nei giorni caldi ci pensavo tanto, poi quando è finita la trattativa sono ripartito per la mia strada. Per continuare a dare il massimo per la mia squadra. Qui mi sento apprezzato e cerco di ricambiare in campo: per me Firenze è una seconda casa. Sono andato via a 14 anni, mi ha accolto da sette anni e la valuto come una famiglia. Sono sempre stato bene e mi sono sempre sentito a casa".