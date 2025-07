Chiesa, tante ci pensano ma l'ingaggio è alto: può essere il dopo Lookman all'Atalanta

Da una valutazione che superava i 70 milioni, in pochi anni si è ritrovato a costare circa 10. Questa è più o meno la cifra che occorrerebbe per portarlo via da Liverpool. Il problema vero è però l'ingaggio. In pochi sono disposti a versargli uno stipendio da 7 milioni di euro (quello che guadagna in Inghilterra). Il Napoli ha fatto un sondaggio su un prestito con diritto a 9 milioni con la possibilità, però, che i Reds collaborino a una parte dell'ingaggio. Una richiesta che ha rallentato la trattativa. Si è mossa anche l'Atalanta, che lo considera uno dei possibili sostituti di Lookman, in caso di partenza del nigeriano. C'è sempre, però, da limare lo stipendio. Questa pista può diventare concreta nel caso in cui Chiesa accetti la riduzione dell'ingaggio.