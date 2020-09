Atalanta, il Papu nel mirino dell'Al-Nassr: offerta super per l'argentino

ATALANTA

Una prima offerta, ufficiale, era già arrivata lo scorso 31 agosto e ora è stata ritoccata al rialzo. Nelle prossime ore alcuni emissari del club sono attesi in Italia dall’Arabia Saudita per parlare con la Dea, che sarebbe disposta a trattare la cessione dell'argentino per realizzare un'altra plusvalenza.

C'è apertura, ma nessuna pressione: la scelta sarà esclusivamente del Papu, che a 32 anni dovrà decidere tra la possibilità di un ultimo contratto faraonico e il legame fortissimo che lo lega alla squadra e alla città di Bergamo. Una scelta di vita più che di campo.

