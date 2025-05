L'Atalanta vuole tenere Gasperini: offerto rinnovo fino al 2027

Ora però, contro ogni previsione, i giochi potrebbero essersi riaperti. Il lavoro di Gasperini nel suo ciclo a Bergamo è sotto gli occhi di tutti: cinque qualificazioni in Champions in otto stagioni, impreziosite dalla conquista dell'Europa League e da un bilancio ogni anno rimpinguato da laute cessioni, possibili anche e soprattutto grazie alla valorizzazione del capitale umano messogli a disposizione. E la dirigenza bergamasca è ben consapevole di tutto ciò, riconoscendo enormi meriti al tecnico di Grugliasco per i traguardi raggiunti: per questo si starebbe facendo di tutto per fargli cambiare idea. Tanto che, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, i vertici orobici avrebbero messo una proposta di rinnovo di un ulteriore anno, quindi fino al 2027, sul tavolo di Gasp. Ora la palla passa al tecnico: Gasperini dovrà decidere se legarsi ulteriormente al progetto Atalanta o se vorrà cercare, quest'estate o la prossima, una nuova avventura lontana da Bergamo.