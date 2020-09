Atalanta, Ilicic atteso in Italia lunedì

SERIE A

Chissà come sarebbe andata la Champions League dell'Atalanta se Gasperini avesse avuto a disposizione Josip Ilicic. A questa domanda non ci sarà mai risposta, ma a chi si chiedeva quando sarebbe tornato in Italia lo sloveno, ultima presenza in campo lo scorso 11 luglio contro la Juve, adesso si può rispondere che l'ex Fiorentina è atteso a Zingonia lunedì dopo una lunga assenza per 'motivi personali'.

A riportalo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui lo sloveno sarà al centro d'allenamento dell'Atalanta nella giornata di lunedì o, comunque, nei primi giorni della prossima settimana. Il ritorno in spogliatoio tra compagni e staff tecnico segnerà per Ilicic l'inizio di un graduale riavvicinamento alla normalità dopo due mesi di battaglia contro l'avversario più difficile, la depressione.

Chiaramente dovrà gradualmente ritrovare la condizione fisica prima di tornare in campo: Ilicic seguirà un programma personalizzato presumibilmente per tutto il mese di settembre e a Bergamo tutti sperano che a ottobre possa tornare a incantare coi suoi gol e le sue giocate. E magari avere una seconda occasione in Champions League...

Vedi anche Atalanta Atalanta, Gasperini: "Ilicic al momento non fa parte dell'organico"