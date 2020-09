Atalanta, mega plusvalenza: Castagne al Leicester

VERSO LA PREMIER

L'Atalanta vende e lo fa bene. Colpo in uscita per i nerazzurri che stanno cedere Timothy Castagne al Leicester per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Una mega plusvalenza visto che il terzino destro era arrivato nel 2017 per soli 6 milioni e mezzo di euro dal Genk. Tre anni in cui è cresciuto stagione dopo stagione con Gasperini e ora la chiamata della Premier League.

Il belga al Leicester prenderà il posto di Ben Chilwell ceduto al Chelsea per 50 milioni di sterline nei giorni scorsi. Per l'Atalanta soldi freschi da reinvestire sul mercato: dopo Miranchuk nel mirino c'è sempre Thauvin del Marsiglia. In difesa possibile l'arrivo di Romero dalla Juve.